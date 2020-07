Frau wurde von Angriff völlig überrascht

Kerstin W. (33) wollte zur Arbeit in die Zahnarztpraxis, wartete an einer Kreuzung in Graz-St. Peter. Neben ihr stand ein 28-jähriger Mann. Kurz davor hatte er in der Wohnung seiner Eltern ein Messer eingesteckt. „Die Stimmen sagten, dass ich mir und anderen wehtun soll. Egal, ob Mensch oder Tier, auch wenn ich sie lieb habe. Und dann hab ich sie gesehen. Ich verspürte einen Drang zum Stechen.“