„Bewusstsein in Flächenbezirken am größten“

Zudem wurde eine Studie zu sozialen Brennpunkten in Wien präsentiert. Ebenfalls 70 Prozent meinten dabei, dass sie diese in der Bundeshauptstadt wahrnehmen. Das Bewusstsein sei in den Flächenbezirken am größten, aber auch innerhalb des Gürtels zu finden, so Bretschneider. Zunächst hätten die Befragten aber einmal an Drogen- oder Alkoholprobleme gedacht, dann erst an Asylwerber und Menschen mit Migrationshintergrund, erläuterte der Sozialwissenschaftler.