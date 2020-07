Der dänische Spielzeugkonzern Lego und der japanische Videospiele-Spezialist Nintendo bieten im Zuge einer Kooperation seit einigen Wochen Lego-Bausätze zu Nintendo-Hits an. Ein Super-Mario-Set ist bereits am Markt, nun soll ein Klassiker der Konsolengeschichte als Lego-Bausatz folgen. Im Video stellt Lego den Bausatz Nintendo Entertainment System näher vor, der sogar einen Röhrenfernseher aus Legosteinen enthält. Der Bausatz kommt Anfang August in offizielle Lego-Shops und den Online-Store der Dänen, im Spielzeughandel soll er 2021 zu finden sein. Einen Preis hat Lego noch nicht verraten.