„War alles nicht wahr"

„Ich bin unglaublich glücklich über die Entscheidung. Es zeigt, dass alles, was die Menschen über den Klub gesagt haben, nicht wahr war“, betonte Guardiola. „Man sollte sich bei uns entschuldigen.“ Dass der Präsident der spanischen Primera Division, Javier Tebas, ebenfalls das CAS-Urteil kritisiert hatte, erzürnte den Katalanen. „Senor Tebas muss so neidisch auf den englischen Fußball sein“, meinte Guardiola. „Wir werden nächstes Jahr in der Champions League sein, Senor Tebas, weil wir es ordnungsgemäß gemacht haben.“