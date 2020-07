„Krone“: Sie waren am Montag gegen 17.15 Uhr in Ihrem Elektroboot gerade mit drei Freunden an Bord in der Traunsee-Bucht auf Höhe des Gasthofs Hoisn unterwegs.

Leander Kravutske: Wir sind aus Richtung Altmünster gekommen und wollten eigentlich beim Gasthof noch einen weiteren Freund abholen. Doch dann haben wir gesehen, dass eine Surferin am See in großen Schwierigkeiten steckt.