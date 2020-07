Anschober zu Landeverboten: „Wir möchten kein Risiko eingehen“

Was die Landeverbote für mehrere Länder des Balkans betrifft, die am Donnerstag in Kraft treten, betonte Anschober: „Wir wollen, dass es zu keinem Risiko kommt. Wir wollen die Kontrollen verstärken und Maßnahmen setzen“ angesichts der steigenden Corona-Ansteckungszahlen in den betroffenen Staaten, so der Minister in Paris.