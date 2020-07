Die Kurzarbeit steigt wieder an und in Salzburg gibt es einen neuen Corona-Cluster: das sind unsere Themen in der heutigen krone.tv-News-Show mit Moderatorin Damita Pressl. Außerdem schalten wir nach Paris, dort begleitet „Krone“-Kollegin Doris Vettermann den Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne), der bei Frankreichs Präsident Emmanuel Macron als Ehrengast geladen ist.