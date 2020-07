Nachdem schon eine Feier bei einem Heurigen in der Stammersdorfer Kellergasse in Wien am Sonntagabend ein jähes Ende genommen hatte, kam es auch in Wien-Liesing zu einem Polizeieinsatz. In der Nacht auf Dienstag spielten sich gegen 21.30 Uhr unschöne Szenen in einem Lokal am Kirchenplatz ab.