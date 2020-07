Für politische Botschaften ist auch der deutsche Rapper Trettmann zu haben, während Killswitch Engage eventuell sogar mit einem neuen Album ihr Comeback im Burgenland geben werden. Wieder da sind auch die Distillers rund um die charismatische Sängerin Brody Dalle, die eventuell auch ein neues Album im Gepäck haben werden. Ebenfalls neu an Bord: das brasilianische Tribal-Thrash-Geschwader Soulfly, While She Sleeps, die H-Blockx, die Schweizer Volkspop-Sensation Fäaschtbänkler, es Irie-Revolte Mal Élevé, Nothing But Thieves sowie Northlane, Monokay und The Score auf der Red Bull Stage.