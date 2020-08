Der berühmte Ex-Fußballer ist völlig vernarrt ins Landleben und hat mit seiner Ehefrau Victoria und den Kindern Brooklyn, Cruz, Romeo und Harper den Glanz und Glamour der großen Metropolen gegen ein beschauliches Leben in der Natur eingetauscht. Im Sommer stehen Radausflüge und Grillen am Lagerfeuer auf dem Programm. Im Winter kuschelige Abende am Kamin. Schöner kann das Leben nicht sein.