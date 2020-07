Österreichs Reisewarnung für den deutschen Landkreis Gütersloh hat in den vergangenen Wochen für hitzige Diskussionen gesorgt. Wie das Außenministerium am Dienstag bekannt gab, wird die partielle Reisewarnung nun wieder aufgehoben. Einwohner der Großstadt in Nordrhein-Westfalen können damit wieder ohne Einschränkungen nach Österreich reisen.