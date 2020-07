Mit 38 Fällen gab es Stand Dienstag 9.30 Uhr die meisten Neuerkrankten in Wien, 20 Neuinfektionen wurden in Oberösterreich gemeldet. Sechs neue Fälle gibt es in Salzburg, jeweils vier in der Steiermark und in Tirol. Ein Neuerkrankter wurde in Vorarlberg registriert, im Burgenland, in Kärnten und in Niederösterreich musste innerhalb der vergangenen 24 Stunden keine Neuinfektion verzeichnet werden.