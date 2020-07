Es ist getan: Dominic Thiem hat drei Tage nach dem Finale beim Kitzbüheler „THIEMs 7“ auch jenes auf Rasen in Berlin erreicht! Österreichs Nummer 1 im Herren-Tennis setzte sich am Dienstag in einer Art „Treffen der Generationen“ gegen den acht Jahre jüngeren Südtiroler Jannik Sinner mit 6:3, 7:6(5) durch. Endspiel-Gegner am Mittwoch ist mit Matteo Berrettini erneut ein Italiener, davor 4:6-6:3-10:6-Sieger gegen den Spanier Roberto Bautista Agut.