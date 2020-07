Fortschritte bei Gleichberechtigung in Gefahr

„Die wöchentliche Präsentation der Arbeitsmarktzahlen bringt Frauen nicht rascher zurück in den Arbeitsmarkt. Was wir brauchen, ist die dringende Wiedereinführung der Verwendung von zumindest 50 Prozent des AMS-Förderbudgets für Frauen, die unter der letzten Regierung abgeschafft wurde“, so Schumann. Die Folgen der Krise werden am Arbeitsmarkt noch länger spürbar und eine Rückkehr zu Vollzeit unter Umständen noch schwieriger sein.