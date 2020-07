Nach vielen Skandalen rund um die Exekutive in den USA nun endlich eine positive Nachricht aus der hiesigen Polizeiszene: Dank seiner geistesgegenwärtigen Reaktion hat ein Polizist in Detroit einem erst zwei Wochen alten Baby das Leben gerettet. Das Mädchen bekam keine Luft und drohte zu ersticken - doch der Beamte wusste genau, was zu tun war.