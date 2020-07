Bei einem Lichtwecker stellen Sie wie gewohnt die gewünschte Weckzeit ein. Eine halbe Stunde vor dieser eingestellten Zeit beginnt der Lichtwecker, nach und nach heller zu werden. Er ahmt also den Sonnenaufgang nach, was für unseren Körper einen angenehmen Start in den Tag bedeutet. Ist die Weckzeit erreicht, ertönen sanfte Klänge, die an eine natürliche Umgebung erinnern. Vogelgezwitscher und Meeresrauschen sollen dafür sorgen, dass Sie entspannt aufwachen.