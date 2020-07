In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hätte die Raumsonde „Hope“ (Hoffnung) starten und so die erste arabische Mars-Mission einleiten sollen. Aufgrund meteorologischer Bedingungen muss der Start jedoch verschoben werden - ein neuer Termin wurde bereits über Twitter bekannt gegeben. „Hope“ soll am kommenden Freitag starten, dabei Daten des Roten Planeten sammeln und diese zur Erde funken. Das große Ziel der Mission: Eine Siedlung am Mars.