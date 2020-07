„Anti-rassistische Komik im deutschen Film“

Die Produktionsfirma Rialto Film in Berlin wehrt sich gegen diese Sichtweise: „Die Szene in ,Otto - der Film‘, in der Otto und ein dunkelhäutiger GI versuchen, einer unfassbar törichten Person einen Sklaven zu verkaufen, ist möglicherweise ein sehr frühes Beispiel für anti-rassistische Komik im deutschen Film“, so Geschäftsführer Matthias Wendlandt. „Die Drehbuchautoren Bernd Eilert, Robert Gernhardt und Pit Knorr sind als Mitglieder der Neuen Frankfurter Schule und Gründer der Satirezeitschrift ,Titanic‘ über den Verdacht rassistischer Haltung erhaben, ebenso wie Otto Waalkes selbst.“