Frage des Monats

Ich habe viele nicht winterharte Kräuter - was mache ich mit ihnen, wenn es friert?

„Aktiv werden sollte man bereits, bevor es friert“, so Andreas Barlage, Brigitte Goss und Thomas Schuster in Quickfinder Garten: „Mit dem Frost geht auch die Zerstörung von Blättern und Trieben dieser aromatischen Gewächse einher. Und dann kommen Rettungsversuche meist zu spät.“ Die Experten empfehlen, frostempfindliche Pflanzen am besten gleich in Töpfen und Gefäßen zu kultivieren, die hell und kühl überwintert werden, wenn Fröste drohen. Dazu müssen die abgestorbenen Triebe entfernen und die Pflanzen nicht zu nass halten.