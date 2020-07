Dass Manchester City in den kommenden zwei Saisonen doch in der Champions League spielen darf, hatte der CAS am Montag entschieden. Die Richter hoben eine entsprechende Sperre der UEFA auf. Diese hatte den englischen Verein Mitte Februar wegen mehreren Verstößen gegen die Finanzregeln hart sanktioniert. Dagegen waren die „Citziens“ vor den CAS gezogen. Die zusätzliche Geldstrafe in Höhe von 30 Millionen Euro wurde vom CAS auf zehn Millionen Euro reduziert und blieb letztlich die einzige Strafe für den englischen Vizemeister.