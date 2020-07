Stadt, Land und Altstadtverband veranstalten vom 16. bis 31. Juli das Festival „Zwischenräume“ – also direkt vor den Salzburger Festspielen. Rund hundert Veranstaltungen kommen an Spielorte in und um die Stadt. Mit einem strengen Sicherheitskonzept will man ein Aufflammen der Corona-Fallzahlen verhindern.