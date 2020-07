Der Salzburger Jonathan H. hat zuerst versucht, online Karten zu kaufen. „Das ging überhaupt nicht. Überall stand nur: nicht verfügbar. Deswegen bin ich jetzt vor Ort.“ Die Stimmung ist trotzdem gut. Viele äußern Verständnis, dass das Kartenbüro hier und da überfordert scheint. Ein junger Mann möchte unerkannt bleiben. Grund: Er will seiner Mutter und Oma Jedermann-Karten schenken. „Wenn ich in der Zeitung bin, wissen sie es ja“, sagt er und lacht. Angst vor Corona hat er nicht: „No risk no fun!“