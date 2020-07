Ein 30-jähriger Däne fuhr am Montag mit einem Sattelkraftfahrzeug auf der A8 in Richtung Suben. Nachdem nachkommende Polizisten eine unsichere Fahrweise feststellten, wurde der Lenker gegen 20.20 Uhr am Rastplatz Murau Ost, Gemeinde Utzenaich, angehalten und kontrolliert.