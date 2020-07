Paradebeispiel für Innovation

„Hut & Stiel“ steht für innovative Stadt-Landwirtschaft. Florian Hofer und Manuel Bornbaum züchten schmackhafte und ausgezeichnete Speisepilze in Wien und das nur mithilfe von nicht mehr gebrauchtem Kaffeesatz - ein Abfallprodukt mit großem Potenzial. Den Kaffeesud, der anderenfalls meist mit dem Restmüll entsorgt wird, sammeln die zwei via Lastenfahrrad von Wiener Kaffeehäusern, Restaurants, Hotels sowie Altenheimen ein und verarbeiten ihn in einem Altbaukeller im 20. Bezirk zu Pilzsubstrat. Die frisch geernteten Pilze werden direkt mit dem Rad ausgeliefert. Das Pilzsubstrat, das nicht mehr nützlich ist, wird von ihnen zu neuer Erde kompostiert. So schließen sie nicht nur den natürlichen Kreislauf, sondern schonen mit ihrem Radtransport auch die Umwelt!