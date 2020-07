Mit „Ghost of Tsushima“ erscheint am 17. Juli der letzte und dementsprechend bereits mit Spannung erwartete Exklusivtitel für Sonys PlayStation 4, ehe diese gegen Jahresende durch ihren Nachfolger, die PlayStation 5, abgelöst wird. Spieler schlüpfen darin in die Rolle des Samurai Jin Sakai, dessen Insel Tsushima sich einer Invasion der mongolischen Armee ausgesetzt sieht. Wir zeigen den Launch-Trailer.