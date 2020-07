Kelly Preston war seit 1991 mit John Travolta verheiratet und hat mit ihm drei gemeinsame Kinder, Ella (20), Benjamin (9) und Jett, der mit 16 Jahren nach einem Krampfanfall gestorben ist. Tragisch: Schon 1977 starb Travoltas damalige Freundin Diana Hyland an Brustkrebs. Die 41-Jährige, die der damals 23-jährige Schauspieler am Set des Films „The Boy in the Plastic Bubble“ kennengelernt hatte, starb in seinen Armen.