Die Formel-1-Karawane zieht weiter nach Budapest, die Motorrad-Asse schlagen in dieser Woche ihre Zelte in Jerez auf. Lange 245 Tage nach dem Saisonfinale in Valencia hat das Warten endlich ein Ende. Am Sonntag startet im Süden Spaniens die MotoGP-Saison. Im März waren in Katar wegen der Corona-Reisebeschränkungen nur die kleinen Klassen am Start gewesen. Nun drehen aber wieder die ganz großen Stars um Weltmeister Marc Márquez am Gasgriff. Mit dabei auch Superstar Valentino Rossi. Zuletzt wurde über den 41-Jährigen heftig spekuliert: Fährt er weiter, beendet der neunfache Weltmeister nach dieser Saison seine unnachahmliche Karriere?