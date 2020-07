Guardiola kann nun also für die Champions League planen, betrifft natürlich auch Transfers. Wie der englische „Guardian“ berichtet, sollen für Guardiola bis zu 150 Millionen Pfund (ca. 166 Millionen Euro) für Transfers locker gemacht werden. Ganz oben auf seinem Wunschzettel: David Alaba, den Guardiola zu gemeinsamen Münchner Zeiten als zentralen Abwehrspieler „erfunden“ hatte. Bei City könnte ihnen das gelingen, was ihnen in den drei gemeinsamen Jahren bei Bayern (2014 bis 2016) verwehrt geblieben war: der Champions-League-Sieg.