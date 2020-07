Die neue Saison in der zweitklassigen Alps Hockey League soll am 3. Oktober starten. Die fünfte Saison dieser Spielklasse wird außerdem mit einem neuen Modus ausgetragen. Sollte es aber aufgrund der Coronavirus-Pandemie zu nicht absehbaren Einschränkungen kommen, behält sich das Board of Governors einen späteren Saisonstart und eine erneute Modus-Änderung vor.