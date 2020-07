Die Landesverkehrsabteilung war mit einem zivilen Motorrad hinter ihm her. Der Lenker konnte schließlich gestoppt werden. Er gab an, die Geschwindigkeit übersehen zu haben, denn das geht sehr schnell mit so einem Motorrad. Der Lenker wird an die BH Zell am See angezeigt. Außerdem wird ein Führerscheinentzugsverfahren eingeleitet.