Wichtig sei, regionale Ausbrüche in Österreich nicht unkontrolliert ausbreiten zu lassen. Dazu brauche es einheitliche, österreichweite Kritierien, wonach Bundesländer entscheiden, ob Quarantäne, Schulschließungen oder Maskenpflicht zu erfolgen haben. „Es ist nicht einzusehen, dass auf ähnliche Entwicklungen in Vorarlberg anders reagiert wird, als in Oberösterreich. Das darf kein Fleckerlteppich an verschiedenen Regeln werden.“