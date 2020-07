Die Schüler gaben an, dass der Vermieter ihnen gesagt habe, dass man die Roller mit einem Fahrradausweis fahren dürfe. Den beiden wurde die Weiterfahrt untersagt und die Fahrzeugschlüssel abgenommen. In der Folge wurde eine Kontrolle bei der Vermieterfirma durchgeführt. Dort konnten mehrere Miet-E-Roller (Bauartgeschwindigkeiten zwischen 45 km/h und 80 km/h) vorgefunden werden. Weiters konnte festgestellt werden, dass die Krafträder an weitere Jugendliche ohne Lenkberechtigung vermietet wurden.