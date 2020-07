Die Serie-A-Klubs wollen sich beim italienischen Verband FIGC und der Regierung in Rom dafür stark machen, die Stadien teilweise wieder für Zuschauer zu öffnen! „Wir stellen ein Regelwerk zusammen, das in den nächsten Stunden dem FIGC-Präsidenten Gabriele Gravina vorgelegt wird, damit er es in seinen Gesprächen mit Regierungsvertretern verwenden kann“, teilte die Serie A mit.