In den vergangenen Wochen sorgte der Verband für Schlagzeilen, weil er trotz Mahnungen die wegen Dopingvergehen verhängte Geldstrafe von fünf Millionen Euro an den Weltverband nicht zahlte. Jurtschenko gab finanzielle Probleme infolge der Coronavirus-Krise als Grund an und bat um Aufschub. World Athletics stoppte sowohl den Wiedereingliederungsprozess des seit 2015 gesperrten Verbandes als auch die Zulassung neutraler Athleten bei internationalen Wettkämpfen. Auf einer Weltverbandssitzung am 29. bis 30. Juli soll geprüft werden, wie es weitergeht.