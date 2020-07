In der Gemeinderatssitzung wurde nicht nur der Beschluss gegen die Errichtung des Glasfasernetzes von 5G Stationen gefasst. „Gleichzeitig haben wir eine weitere Resolution an die österreichische Bundesregierung erstellt, in dem diese aufgefordert wird, den 5G Netzausbau vorübergehend zu stoppen! Sollte die dann überprüfte gesundheitliche Schadenbelastung nicht gegeben sein, stimmen wir natürlich dafür“, so Schober.