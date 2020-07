Vor einem Lokal in Wörgl kam es zum Streit rund um den Neffen des späteren Opfers. „Er warf mir vor, dass ich ihn nicht nach Hause gefahren habe, obwohl er sturzbetrunken war“, erklärte der Angeklagte, der dem Arbeitskollegen später am Nachhauseweg aufgelauert haben soll. Mit zwei Messern ging er auf ihn los. „Mit dem großen Messer wollte ich ihm Angst machen. Ich fühlte mich bedroht“, meinte der 32-Jährige. Zugestochen will er nie haben, höchstens sich gewehrt. Wie sich das Opfer die Stiche, die nur dank Zufall nicht tödlich endeten, zugefügt habe, wisse er nicht.