Aber: alles nur Show, ein professioneller Trick. Denn der kleine Klick-klack-Apparat, den keiner bemerkte und den Du so herrlich zu gebrauchen wusstest, war stets dabei. Wie in Bagdad kurz vor dem ersten Golfkrieg, als Dir Deine einzige Kamera aus der Hand fiel und auf dem Marmorboden des Hotels in tausend Stücke zersprang und ich wissen wollte, was Du jetzt machen wirst, und Du geantwortet hast: „Klick, klack!“ Deine Fotos reichten für vier Doppelseiten.