Hundert Jahre lang ist nichts Schlimmes passiert. Mehr als 150.000 Menschen besuchen die weltgrößte Eishöhle jedes Jahr, gehen dabei den 20-Minuten-Wanderweg bis zur Höhle. Nie ist etwas passiert. Bis zum Sonntag. Als der durch Starkregen gelockerte Untergrund einen zwei Kubikmeter großen Felsen in Bewegung brachte. Der massive Felsblock prallte auf die Schutzbauten und zersprang in etliche kleinere Steine. Genau diese Steine trafen in einer Kehre zwei Jugendliche: einen Iraker (14) erwischte es tödlich, ein Einheimischer erlitt Verletzungen an den Beinen.„Gedanklich sind wir bei den Familien. Es ist sehr tragisch und steckt uns total in den Gliedern“, richtet Eisriesewelt-Chef Fritz Oedl via „Krone“ aus.