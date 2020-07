„Beratungen in großer Freundschaft und Verbundenheit führen“

Merkel (CDU) sieht nach Gesprächen mit Conte grundsätzliche Übereinstimmung für die Grundstruktur des EU-Wiederaufbaufonds. Die Kanzlerin forderte gemeinsame Anstrengungen in der EU, um aus dem humanitären Desaster und der großen wirtschaftlichen Schwäche in Folge der Corona-Pandemie gut herauszukommen. An die Adresse der Bundesbürger sagte sie, Deutschland habe wie andere Staaten ein Interesse an einem gut funktionierenden Binnenmarkt in der Union. Sie plädierte dafür, die anstehenden Beratungen in Brüssel in großer Freundschaft und Verbundenheit zu führen.