Da die Corona-Fallzahlen in den USA dramatisch in die Höhe gehen, braucht Präsident Donald Trump einen Sündenbock. Und hat sich mit dem Top-Virologen Anthony Fauci seinen Chefberater ausgesucht. Das Weiße Haus versucht nun offenbar, den angesehen Arzt zu diskreditieren. In Medien geistert derzeit eine Liste mit Aussagen von Fauci herum, die das Weiße Haus angefertigt haben soll. Diese soll als Beweis dienen, wie oft sich der Experte schon geirrt habe, heißt es.