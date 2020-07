„Es gibt keinen Versorgungsnotstand und deshalb auch gar keinen Grund, dass in Bad Ischl die Geschäfte am 15. August aufsperren“, schäumt Gewerkschaftler Andreas Stangl über die Verordnung des Landes. Man werde ganz genau hinsehen, ob die Mitarbeiter tatsächlich auch alle freiwillig am Feiertag arbeiten wollen und ob ihnen auch ein 100-prozentiger Überstundenzuschlag sowie ein zusätzlicher freier Tag zugesprochen wird.