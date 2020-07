„Mich hat am Samstag um 11.50 Uhr die Mitarbeiterin angerufen und informiert“, erzählt Derntl, der sich sofort ans Telefon setzte und schließlich im Eiltempo für alle anderen 13 Leute in der Firma im Spital der Elisabethinen in Linz einen Testtermin bekam. Die Kosten, 131 € je Überprüfung, zahlte er aus eigener Tasche. Behördlich wären die Tests im Laufe dieser Woche gewesen und bis zum Ergebnis hätten die Mitarbeiter im Dienst bleiben können.