Herzinfarkt am Grenzpass! Ein Wahl-Italiener aus Österreich war am Wochenende mit Freunden aus Turin in die Berge gefahren. Dabei erlitt der 59-Jährige einen Herzinfarkt und starb noch am Unglücksort. Ein bewusstloser Kärntner wurde indes bei Tarvis im alpinen Gelände nach einem Sturz entdeckt und geborgen.