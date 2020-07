41.494 Mal wurde bisher auf Corona überprüft

1308 Covid-Tests führten seit Beginn der Krise in Salzburg zu einem positiven Ergebnis – 41.494 Tests wurden durchgeführt. Hinzukommen noch jene 1200 Überprüfungen der Tourismus-Mitarbeiter in Wagrain und Kleinarl. Diese wurden in die bisherige Statistik nicht einbezogen, ebenso nicht die 330 Tests aus dem Salzburger Schlachthof. In Wagrain gab es bisher vier Fälle. Im Schlachthof waren die Ergebnisse negativ.