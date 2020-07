Idyllisch ist das Reha-Zentrum Wildbad gelegen, eingebettet in pure Natur in Neumarkt in der Steiermark. Es ist eines der wenigen Gebiete in der Grünen Mark, wo auch die giftige Hornviper beheimatet ist. Eines dieser Tiere, ein - laut Experte Werner Stangl - etwa ein Jahr altes Exemplar, hat kürzlich für große Aufregung gesorgt, weil es sich im Bad-Bereich unter die Patienten mischte.