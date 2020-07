„Masken haben auch Nachteile“, sagt Helmut Leder, Psychologe an der Uni Wien, „sie sind unangenehm, man kann schlechter atmen und Emotionen nicht lesen.“ Gerade in der Phase der Lockerungen, in der man zwar in der Apotheke, aber nicht im Supermarkt eine Maske tragen muss, sei es schwerer, Regeln oder auch die Sinnhaftigkeit der Maske zu verstehen.