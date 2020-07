Bereits vorm anstehenden Lockdown bereitete man sich beim Gewaltschutzzentrum auf einen Anstieg von Gewaltopfern vor. „Weil man in dieser Zeit nicht zu Freunden davonlaufen konnte, hatten wir einen Anstieg von 30 Prozent bei Polizeieinsätzen nach Gewalt an Frauen“, sagt Sonja Ablinger vom Gewaltschutzzentrum. Die Fälle von Gewalt an Kindern stieg im Vergleichszeitraum zum Vorjahr sogar um 83 Prozent.