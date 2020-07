„Wir haben uns innerhalb eines Jahres verzehnfacht - da hat Corona ein Scheibchen beigetragen“, sagt David Kitzmüller, der mit Toni Luong die digitale Musiknotenplattform Oktav gegründet hat. Sechs Mitarbeiter beschäftigt das Duo mittlerweile. Das Büro wurde in die Rainerstraße in Linz verlegt, von wo aus nun der Start in den USA vorbereitet wird. „Wir haben unseren Shop bereits für Amerika, Kanada, Australien und Neuseeland aufgemacht, sehen da jetzt schon gute Zahlen“, berichtet der 33-Jährige.