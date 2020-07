Traumhaus lieber in ländlicher Gemeinde

Um in der kalten Jahreszeit keine kalten Füße zu bekommen, würden sich 37 Prozent der Befragten eine Fußbodenheizung gönnen. Das Traumhaus hätten die Tiroler am liebsten in einer ländlichen Gemeinde (48%), nur 15 Prozent in Innsbruck. Beim Baustoff bevorzugen 37 Prozent den Ziegel.