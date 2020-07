Fünf Tage nach den Schüssen auf einen 39-jährigen Wiener Unternehmer in Zell am See liegen die Hintergründe der Tat weiter im Dunklen. Wie ein Polizeisprecher am Montag bestätigte, sei das bisher nicht vernehmungsfähige Opfer mittlerweile aus dem künstlichen Tiefschlaf erwacht und befinde sich in einem stabilen Zustand. „Wir gehen davon aus, dass wir ihn in den nächsten Tagen befragen werden können.“